Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

El polivalente futbolista español Lucas Vázquez fichó este martes por el Bayer Leverkusen alemán por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, tras finalizar contrato con el Real Madrid después del Mundial de Clubes y quedar libre, anunció el club germano en un comunicado.

«Hola a todos los aficionados. Aquí estoy, pisando el estadio por primera vez. Es impresionante, estoy deseando poder jugar mi primer partido aquí», dijo Vázquez en un video difundido en ‘X’ por el club alemán.

Vázquez se decidió por la Bundesliga tras desvincularse en julio del club madrileño, con el que vivió una brillante trayectoria de diez temporadas y conquistó un total de 23 títulos: cinco Ligas de Campeones, cuatro Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey, una Copa Intercontinental y cuatro Supercopas de España.

Con el escudo del Real Madrid, disputó un total de 402 partidos, con un total de 22.148, firmó 38 tantos y dio 60 asistencias.

El internacional español, que lucirá en el Leverkusen el dorsal ’21’, llega para cubrir la marcha del futbolista neerlandés Jeremie Frimpong, traspasado este verano al Liverpool inglés; y compartirá vestuario con sus compatriotas Alejandro Grimaldo y Aleix García.

Además, se enfrentará a una nueva era del equipo germano, bajo las riendas del neerlandés Erik ten Hag, tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid.

EFE

Lee también: El bebé de las cotufas se robó el protagonismo en la MLB