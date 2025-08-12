Luinder Ávila fue subido a las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City

El lanzador venezolano Luinder Ávila ha sido convocado por los Reales de Kansas City para integrarse al roster principal y podría debutar como pitcher en las Grandes Ligas, luego de destacar en Triple A con sólidas presentaciones que captaron la atención de la organización.

El llamado se produce tras la lesión del relevista Hunter Harvey, quien fue incluido en la lista de lesionados por 15 días, abriendo espacio para que el joven criollo dé el salto al máximo nivel del béisbol profesional.

Ávila, oriundo de Venezuela, ha venido mostrando consistencia en las ligas menores. En Clase A, dejó registros prometedores en tres aperturas: lanzó seis innings, permitió solo par de carreras, otorgó tres boletos y ponchó a diez rivales, demostrando control, temple y capacidad para dominar desde el montículo.

Su ascenso representa una nueva oportunidad para el talento venezolano en la MLB, y refuerza el compromiso de los Royals con el desarrollo de jóvenes prospectos. Ávila podría convertirse en el próximo brazo criollo en dejar huella en las Grandes Ligas.

