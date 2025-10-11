Luis Aparicio disfruta de buena salud en Barquisimeto, así lo dieron a conocer sus familiares tras divulgarse la información de su supuesto fallecimiento.

Los portales digitales se inundaron con esta noticia que llevó al lamento de grandes personalidades del mundo deportivo.

Sin embargo, sus parientes desmintieron esta información y aseguraron que está vivo y aún goza de buena salud.

Su legado se extiende más allá de los diamantes, como fundador de equipos, formador de talentos y padre del único venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown, Luis Aparicio Montiel.

Luis Aparicio, nacido en Maracaibo, ha sido el primer venezolano en ser incluido al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en 1984, un honor que consolidó su legado deportivo y cultural.

