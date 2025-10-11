Sábado 11 de octubre de 2025
Deportes

Luis Aparicio disfruta de buena salud en Barquisimeto

Su legado se extiende más allá de los diamantes

Por Greily Nuñez

Luis Aparicio disfruta de buena salud en Barquisimeto
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Luis Aparicio disfruta de buena salud en Barquisimeto, así lo dieron a conocer sus familiares tras divulgarse la información de su supuesto fallecimiento.

Los portales digitales se inundaron con esta noticia que llevó al lamento de grandes personalidades del mundo deportivo.

Sin embargo, sus parientes desmintieron esta información y aseguraron que está vivo y aún goza de buena salud.

Su legado se extiende más allá de los diamantes, como fundador de equipos, formador de talentos y padre del único venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown, Luis Aparicio Montiel.

Luis Aparicio, nacido en Maracaibo, ha sido el primer venezolano en ser incluido al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en 1984, un honor que consolidó su legado deportivo y cultural.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Luis Aparicio disfruta de buena salud en Barquisimeto

Luis Aparicio disfruta de buena salud en Barquisimeto

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Buscan a la gatica Lili: Se extravió en Sabaneta

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tres pescadores rescatados y dos desaparecidos al hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo

Tres pescadores rescatados y dos desaparecidos al hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo

Zulia registra lluvias matutinas mientras se mantiene cielo parcialmente nublado en otras regiones del país

Zulia registra lluvias matutinas mientras se mantiene cielo parcialmente nublado en otras regiones del país

Ejercicio “Independencia 200” se activa en Anzoátegui, Monagas y Bolívar

Ejercicio “Independencia 200” se activa en Anzoátegui, Monagas y Bolívar

Lluvia para rato: “La Niña” se mantendrá hasta el año que viene

Lluvia para rato: “La Niña” se mantendrá hasta el año que viene

La imagen original de la Virgen de Fátima llega a Roma para el Jubileo

La imagen original de la Virgen de Fátima llega a Roma para el Jubileo

Noticias Relacionadas

Internacionales

El expresidente Joe Biden se someterá a radioterapia

Un portavoz del exmandatario informó a la cadena que la radioterapia formará parte de un "plan de cuidados" contra el agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, cuyo diagnostico fue hecho público el pasado mes de mayo
Deportes

La Vinotinto inicia la etapa Vizcarrondo con duelo amistoso ante Argentina

Vizcarrondo ha confesado su disposición de iniciar una nueva etapa con jóvenes talentos de la selección nacional
Deportes

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Ahora, los Dodgers esperan al ganador de la Serie Divisional entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs, que se disputará al mejor de cinco partidos
Deportes

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Todo está listo para que este sábado 11 de octubre en Chamarreta, se realice la final del torneo "Glorias deportivas…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025