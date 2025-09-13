Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

El pelotero venezolano Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en lo que va de la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Arráez lidera una impresionante estadística, la de más encuentros de tres o más hits con 96, tomando en cuenta el rango entre las campañas 2019 y 2025.

El criollo lo hizo en el encuentro de este jueves 11 de septiembre ante Rockies de Colorado, demostrando que sigue siendo uno de los peloteros venezolanos más consistentes del último tiempo.

Los Padres de San Diego se ubican en la segunda posición de la División Oeste de la Liga Nacional con récord de 80 triunfos y 78 reveses.

