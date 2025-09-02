Luis Arráez llegó a los 1.000 imparables en las Grandes Ligas

El infielder venezolano Luis Arráez alcanzó este lunes la histórica cifra de 1.000 imparables en las Grandes Ligas, consolidando su lugar entre los bateadores más consistentes de la última década. El hito se produjo durante el enfrentamiento entre los Padres de San Diego y los Orioles de Baltimore, celebrado en el Petco Park, casa del conjunto californiano.

La marca se concretó en el séptimo inning, cuando Arráez conectó un sencillo al jardín central ante el lanzador Dietrich Enns, convirtiéndose en el venezolano número 41 en alcanzar los mil hits en la historia de MLB. La carrera hacia la hazaña se construyó a lo largo de siete temporadas, sumando imparables con los Mellizos de Minnesota (444), Marlins de Miami (244) y Padres de San Diego (312).

A sus 28 años y 145 días, Arráez celebra no solo una cifra estadística, sino una trayectoria marcada por la disciplina, el enfoque y el orgullo nacional. Su promedio de bateo histórico de .316, junto a tres títulos de bateo y dos Bates de Plata, lo posicionan como uno de los referentes ofensivos más sólidos y admirados del béisbol venezolano en el exterior.