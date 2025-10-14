Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Mike Shildt ha decidido retirarse después de dos temporadas como mánager de los Padres de San Diego.

La organización confirmó la noticia el lunes, y Shildt, de 57 años, compartió en una carta al San Diego Union-Tribune que su decisión se debe al “severo impacto” que la carga de la temporada de béisbol ha tenido en su bienestar mental, físico y emocional.

Durante su breve tiempo al mando, Shildt acumuló un récord de 183 victorias y 141 derrotas, llevando a los Padres a dos apariciones en postemporada.

En la reciente temporada, el equipo logró 90 victorias y finalizó en segundo lugar en la División Oeste de la Liga Nacional, aunque fue eliminado por los Cachorros de Chicago en una intensa serie de playoffs de comodines que se decidió en el tercer juego.

El gerente general de los Padres, A.J. Preller, elogió a Shildt en un comunicado, destacando su dedicación y pasión por el béisbol, y deseándole éxito en su próximo capítulo.

Preller ahora comenzará la búsqueda de su quinto mánager a tiempo completo desde que asumió el cargo en 2014.

