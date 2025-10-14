Lunes 13 de octubre de 2025
Deportes

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Durante su breve tiempo al mando, Shildt acumuló un récord de 183 victorias y 141 derrotas, llevando a los Padres a dos apariciones en postemporada

Por Christian Coronel

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Mike Shildt ha decidido retirarse después de dos temporadas como mánager de los Padres de San Diego.

La organización confirmó la noticia el lunes, y Shildt, de 57 años, compartió en una carta al San Diego Union-Tribune que su decisión se debe al “severo impacto” que la carga de la temporada de béisbol ha tenido en su bienestar mental, físico y emocional.

Durante su breve tiempo al mando, Shildt acumuló un récord de 183 victorias y 141 derrotas, llevando a los Padres a dos apariciones en postemporada.

En la reciente temporada, el equipo logró 90 victorias y finalizó en segundo lugar en la División Oeste de la Liga Nacional, aunque fue eliminado por los Cachorros de Chicago en una intensa serie de playoffs de comodines que se decidió en el tercer juego.

El gerente general de los Padres, A.J. Preller, elogió a Shildt en un comunicado, destacando su dedicación y pasión por el béisbol, y deseándole éxito en su próximo capítulo.

Preller ahora comenzará la búsqueda de su quinto mánager a tiempo completo desde que asumió el cargo en 2014.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Estudiantes rinden homenaje a José Gregorio Hernández a través del lenguaje de señas

Estudiantes rinden homenaje a José Gregorio Hernández a través del lenguaje de señas

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Noticias Relacionadas

Deportes

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Durante su breve tiempo al mando, Shildt acumuló un récord de 183 victorias y 141 derrotas, llevando a los Padres a dos apariciones en postemporada
Deportes

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Según información de TNT Sports, Martínez no ha asistido a los entrenamientos del equipo en los últimos días, lo que ha llevado a su ausencia en el clásico
Deportes

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Los Azulejos intentarán recuperarse tras la derrota por 3-1 en el Juego 1 del domingo
Deportes

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

Con esta medida, la Uefa busca crear un inicio simbólico y atractivo que ponga el foco en el poseedor de "La Orejona"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025