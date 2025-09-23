El entrenador español del París Saint Germain, Luis Enrique, se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año este lunes 22 de septiembre en la gala del Balón de Oro.

El español entró en la historia del club parisino, luego de ser el primer DT en conquistar la Uefa Champions League con el PSG.

"Gracias a mi familia, es un momento muy especial para ellos. Dar las gracias a toda la gente del PSG, jugadores, cuerpo técnico… han logrado un año magnífico. Dar las gracias a Al Khelaifi, que siempre cuida de nuestro equipo, y a Luis Campos", fueron parte de sus palabras a distancia.

También dijo: "Me acuerdo de la primera vez que nos reunimos en mi casa y conectamos. Ha sido algo sensacional para mí. Es muy bonito poder recibir un galardón individual, pero considero que lo más importante es recibir el reconocimiento de nuestros hinchas. Quiero felicitar a todos los jugadores que están allí”.

Cabe destacar que Luis Enrique ganó este mismo galardón en el año 2016, cuando dirigía al FC Barcelona.

