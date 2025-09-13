Sábado 13 de septiembre de 2025
Deportes

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

La semana pasada, el técnico español sufrió un accidente al montar en bicicleta, de la que se cayó

Por Christian Coronel

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado
El entrenador español del PSG, Luis Enrique, volverá al banco del PSG este domingo 14 de septiembre en el partido del conjunto parisino ante Lens, 48 horas después de ser operado de la clavícula.

La semana pasada, el técnico español sufrió un accidente al montar en bicicleta, de la que se cayó. Aprovechando el parón de selecciones, el DT viajó a España para descansar y tuvo un percance que desató las alarmas en la capital francesa.

A pesar de no estar en plenas condiciones, porque la lesión requiere cuidados permanentes, Luis Enrique se sentará en el banquillo del PSG este domingo contra el Lens, confirmado por él mismo en rueda de prensa.

La recuperación de Luis Enrique es una gran noticia para un PSG que no podrá contar ni con Ousmane Dembélé ni con Désiré Doué para un encuentro capital para sus aspiraciones en la liga francesa, en la que ha sumado pleno de victorias y en la que, a priori, no tiene rival para conseguir el título.

