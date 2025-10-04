Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

El lanzador derecho venezolano de los Astros de Houston, Luis García, fue sometido el pasado miércoles a una segunda intervención quirúrgica en su codo derecho, poco más de dos años después de haber pasado por su primera cirugía Tommy John en mayo de 2023.

Según reportes publicados el viernes por Matt Kawahara, periodista del Houston Chronicle, la operación incluyó una reconstrucción del ligamento colateral cubital (UCL) y una reparación del tendón flexor del antebrazo, lo que indica una afectación más compleja que la anterior.

La organización de los Astros confirmó que García se perderá toda la temporada 2026, en lo que representa un nuevo revés para el criollo, quien había logrado regresar al montículo en septiembre tras una larga rehabilitación. Sin embargo, molestias recurrentes en el codo obligaron a retirarlo prematuramente de su segunda apertura, derivando en esta nueva intervención.

García, de 28 años, enfrenta ahora otro extenso proceso de recuperación. Su situación contractual también podría verse afectada, ya que está próximo a cumplir su tercer y último año de arbitraje salarial. Se especula que el equipo podría removerlo del roster de 40 jugadores una vez finalice la Serie Mundial, para dar espacio a peloteros que regresan de la lista de lesionados.

Con esta cirugía, Luis García se convierte en el cuarto abridor de los Astros en pasar por el quirófano este año, en una rotación golpeada por las lesiones. Su caso, sin embargo, destaca por la resiliencia y el esfuerzo que ha demostrado en cada etapa de su carrera, desde su salto a las Grandes Ligas en 2020 hasta sus intentos de volver tras la primera Tommy John.