Lunes 01 de septiembre de 2025
Deportes

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

El derecho enfrentará a los Angelinos este lunes

Por Daniel García

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación
Foto: Agencias
El lanzador venezolano Luis García volverá a las Grandes Ligas este lunes, marcando el cierre de un largo proceso de recuperación tras someterse a la cirugía Tommy John en 2023. El criollo será abridor ante los Angelinos de Los Ángeles este 1 de septiembre.

El derecho de los Astros de Houston enfrentó múltiples secuelas físicas durante su rehabilitación, incluyendo ajustes en su mecánica y pérdida de explosividad, según declaró recientemente. A pesar de ello, García completó cinco salidas de rehabilitación en ligas menores, acumulando 14 ponches en 11 innings y mostrando señales de recuperación progresiva.

Luis García no lanza en la MLB desde el 1 de mayo de 2023, por lo que su retorno representa no solo una victoria personal, sino también un refuerzo clave para la rotación de los Astros, que ha sentido su ausencia en las últimas dos temporadas.

