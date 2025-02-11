Luis Guillorme firma nuevo acuerdo con los Astros

El infielder venezolano Luis Guillorme, firmó contrato de ligas menores con los Astros de Houston tras meses en el mercado de la agencia libre de las Grandes Ligas, según adelantó el periodista deportivo Brian McTaggart.

El versátil utility criollo, de 30 años, cuenta con siete temporadas en las Grandes Ligas, siendo su capacidad defensiva y bateo a la zurda sus principales herramientas para el interés del equipo sideral.

En la campaña 2024, el venezolano pasó por Bravos de Atlanta, Angelinos de Los Ángeles y Cascabeles de Arizona, pero su desempeño ofensivo fue discreto tras dejar promedio de 205, 33 indiscutibles, diez carreras remolcadas y 14 anotadas en 161 turnos al bate.

