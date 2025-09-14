Domingo 14 de septiembre de 2025
Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Mora llegó al final del evento con una ventaja de 30 segundos sobre su más cercano perseguidor, el colombiano Juan López, y la administró sabiamente para levantar el trofeo

Por Christian Coronel

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela
El venezolano Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela, que celebró su octava y última etapa este domingo 14 de septiembre en Caracas.

Mora llegó al final del evento con una ventaja de 30 segundos sobre su más cercano perseguidor, el colombiano Juan López, y la administró sabiamente para levantar el trofeo.

Asimismo, el también colombiano Cristian Vélez (25 minutos y 28 segundos) dominó el último kilómetro del embalaje para llevarse la octava etapa.

La última etapa de la Vuelta a Venezuela, con un circuito 120 kilómetros, partió y llegó al Muro de Petare tras recorrer la avenida Francisco de Miranda a lo largo de La California, Los Cortijos, el Parque del Este y con un retorno en Los Palos Grandes.

La Vuelta a Venezuela sirvió a los pedalistas venezolanos comenzar a sumar puntos para el largo camino clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

También para añadir kilómetros a sus piernas con la mira puesta en los venideros Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho en noviembre próximo y consolidar este evento como uno de los mejores en la categoría 2.2 en el calendario del ciclismo continental.

Noticia al Día / Ministerio del Deporte

Carabobo reactivará planta de cauchos con inversión internacional

El proyecto contempla una inversión inicial superior a los 30 millones de dólares, destinada a renovar la tecnología industrial, rehabilitar las líneas de producción y capacitar al personal técnico
Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

El argentino Alexis Mac Allister salió lesionado tras una dura entrada
Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

‘Salvy’ ahora es el cuarto criollo en la historia en conseguir esta hazaña
Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Podría conseguir el título en la próxima carrera


