El venezolano Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela, que celebró su octava y última etapa este domingo 14 de septiembre en Caracas.

Mora llegó al final del evento con una ventaja de 30 segundos sobre su más cercano perseguidor, el colombiano Juan López, y la administró sabiamente para levantar el trofeo.

Asimismo, el también colombiano Cristian Vélez (25 minutos y 28 segundos) dominó el último kilómetro del embalaje para llevarse la octava etapa.

La última etapa de la Vuelta a Venezuela, con un circuito 120 kilómetros, partió y llegó al Muro de Petare tras recorrer la avenida Francisco de Miranda a lo largo de La California, Los Cortijos, el Parque del Este y con un retorno en Los Palos Grandes.

La Vuelta a Venezuela sirvió a los pedalistas venezolanos comenzar a sumar puntos para el largo camino clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

También para añadir kilómetros a sus piernas con la mira puesta en los venideros Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho en noviembre próximo y consolidar este evento como uno de los mejores en la categoría 2.2 en el calendario del ciclismo continental.

#Ciclismo 🇻🇪 | A esta hora Gobernación de Trujillo, INDET, Guacamaya y Trululu. Los 4 planteles Trujillanos celebran el título de Luis Mora en la Vuelta a Venezuela 2025.



Está semana todos viajan a Colombia a correr el @ClasicoRCN 🇨🇴 pic.twitter.com/VXvatjn9Ji — Solo Trujillanos (@SoloTrujillanos) September 14, 2025

Noticia al Día / Ministerio del Deporte