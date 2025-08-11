Lunes 11 de agosto de 2025
Luis Pérez lanza Zulianos FC, el primer equipo venezolano de fútbol conformado por creadores de contenido y artistas

Zulianos FC es un proyecto deportivo comandado por el creador digital marabino Luis Pèrez

Por Daniel García

El comediante y creador de contenido zuliano, Luis Pérez, anunció en entrevista con Noticia al Día el lanzamiento de su nuevo proyecto deportivo: @zulianosfutbolclub, un equipo de fútbol que busca reunir a diversos creadores de contenido de la región y el país.

Zulianos FC será el primer equipo conformado por creadores de contenido y artistas en Venezuela, una iniciativa pionera liderada por Pérez. Actualmente, el comediante zuliano se encuentra en pleno proceso de estructuración del proyecto, que contará con cuerpo técnico, plantilla de jugadores y todos los elementos necesarios para ofrecer un espectáculo vibrante, cargado de fútbol y talento nacional.

"Estoy muy emocionado de ofrecer este proyecto deportivo a la ciudad, el cual será el primer equipo de creadores de contenidos y artistas de Venezuela", expresó Pérez, quien además resaltó su participación en Colombia, donde perteneció al equipo Cartacho FC, siendo capitán y máximo goleador en el torneo del vecino país. "En Colombia participé en el equipo Cartacho, donde varios creadores hemos creado una liga, en la que participan varios equipos de distintas ciudades", añadió.

La propuesta busca no solo entretener, sino también impulsar la integración de figuras del entretenimiento digital en el ámbito deportivo, con miras a expandirse por todo el país y alcanzar proyección internacional. "De momento, San Cristóbal (Táchira), Valencia (Carabobo) y nosotros seriamos los primeros equipos. Ya después se unirán los demás estados", puntualizó.

¿Quiénes pueden pertenecer al equipo?

“No seré tan estricto como en Colombia, donde exigen más de 100 mil seguidores. Para formar parte de Zulianos, bastará con tener al menos 30 mil, y más adelante, en la liga donde ejerceré como presidente, se requerirán 70 mil”, explicó, añadiendo que la intención es contar con jugadores que ya sean figuras reconocidas, con el fin de dar mayor visibilidad e impulso al proyecto.

Pérez mencionó la posibilidad de incorporar figuras legendarias y futbolistas profesionales a la iniciativa, destacando su valor dentro del proyecto. “En nuestra propuesta también hay espacio para los jugadores activos y leyendas del deporte, aunque sea uno o dos por equipo”, afirmó.

Por último, expresó su alegría con relación a su participación en la Liga Monumental, donde compartió equipo con figuras estelares del fútbol internacional como el campeón mundial español Carles Puyol y el brasileño Marcelo Vieira en el conjunto Patacones FC. "Fue una experiencia muy bonita en la que luché y trabajé. Gracias a Dios llegó y se dieron las cosas".

Fotos: Wilberth Marval

Lee también: Sebastián Sánchez: un zuliano que patina hacia la grandeza

