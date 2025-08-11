Lunes 11 de agosto de 2025
Deportes

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

El criollo conectó el segundo jonrón en días consecutivos

Por Daniel García

Foto: Agencias
El infielder venezolano Luis Rengifo continúa demostrando su aporte ofensivo en la alineación de los Angelinos de Los Ángeles tras conectar su séptimo cuadrangular de la temporada, durante el encuentro frente a los Tigres de Detroit. El estacazo del carabobeño representó su segundo jonrón en días consecutivos, consolidando una racha ofensiva.

El cuadrangular de Rengifo recorrió 414 pies, impulsando tres carreras en un esfuerzo por remontar el marcador, aunque el equipo no logró concretar la victoria. Rengifo cerró el juego con una actuación de 5-1 con tres fletadas y una anotada.

Durante el último mes, el de Naguanagua ha mantenido un promedio de bateo de .301, acumulando nueve dobles, tres jonrones y 16 remolques, cifras que lo posicionan como pieza clave en la ofensiva querubín.

