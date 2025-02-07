Luis Rengifo ganó caso de arbitraje salarial ante los Angelinos

El infielder venezolano de los Angelinos de Los Angeles, Luis Rengifo, ganó su caso de arbitraje salarial y cobrará 5.95 millones de dólares para la venidera campaña, según informó este viernes Mark Feisand de MLB.

Para el toletero carabobeño será el mejor sueldo que percibirá, superando los 4.4 millones de la pasada zafra donde estuvo en la agencia libre del mejor beisbol del mundo.

En la pasada campaña con los querubines, el venezolano estuvo limitado por una lesión que solo le permitió disputar 78 compromisos. En el desarrollo de la campaña, el de Naguanagua bateó para 300 con 85 indiscutibles, 30 impulsadas y 41 anotadas.

