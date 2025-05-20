Luis Sojo se convirtió en el nuevo Gerente Deportivo de Leones del Caracas

Leones del Caracas oficializó este martes 20 de mayo, mediante sus redes sociales, la llegada de Luis Sojo como nuevo Gerente Deportivo del equipo para la temporada 2025-26 de la LVBP.

"La organización Leones del Caracas BBC, le da la bienvenida a Luis Sojo, quién asumirá el cargo de Gerente Deportivo para la temporada 2025-2026″, expresó el comunicado.

Esta noticia se oficializa luego de que la junta directiva de los melenudos decidiera no continuar las relaciones con Victor Gárate y Andrew Sánchez, quienes desempeñaban el cargo de gerente deportivo y asistente a la gerencia, respectivamente a inicios del mes en curso.

Luis Sojo viene de ser el Gerente Deportivo de los Tiburones de La Guaira, logrando el campeonato en la campaña 2023-24.

