Sábado 06 de septiembre de 2025
Deportes

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

El delantero uruguayo escupió a un asistente técnico del Seattle Sounders

Por Daniel García

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup
Foto: BBC
El delantero uruguayo Luis Suárez, jugador del Inter Miami, fue sancionado con seis partidos de suspensión por la organización de la Leagues Cup, tras protagonizar un incidente al término de la final del torneo, en la que escupió a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

La sanción, que se aplicará en las próximas ediciones de la Leagues Cup, incluye además una multa económica. Junto a Suárez, también fueron penalizados sus compañeros Sergio Busquets, con dos partidos por “conducta violenta”, y el argentino Tomás Avilés, con tres encuentros de suspensión bajo el mismo argumento.

El episodio ocurrió el pasado domingo, tras la derrota del Inter Miami por 3-0 ante el Seattle Sounders. Al finalizar el encuentro, se desató una tangana entre jugadores y miembros de ambos equipos, en la que Suárez fue captado escupiendo a un integrante del cuerpo técnico rival.

El futbolista uruguayo ofreció disculpas públicas el jueves, reconociendo su error: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”.

Por su parte, el Inter Miami emitió un comunicado institucional en el que condenó los altercados ocurridos tras la final: “Estas acciones no representan los valores de nuestro deporte y reiteramos nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de deportividad dentro y fuera de la cancha”.

La Major League Soccer (MLS) se reservó el derecho de aplicar sanciones adicionales, mientras que las suspensiones impuestas por la Leagues Cup deberán cumplirse íntegramente en futuras ediciones del torneo.

