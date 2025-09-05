Luis Suárez ofrece disculpas tras escupir a un asistente técnico en la final de la Leagues Cup

El delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez, se pronunció públicamente este jueves para pedir disculpas luego de protagonizar un gesto polémico al término de la final de la Leagues Cup, en la que su equipo cayó por 3-0 ante los Seattle Sounders.

Durante una confrontación entre jugadores y miembros del cuerpo técnico tras el pitazo final, Suárez fue visto escupiendo a un integrante del staff rival, acción que generó rechazo inmediato en redes sociales y entre aficionados.

A través de un comunicado difundido en sus redes, el atacante expresó su arrepentimiento:

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”, señaló. “Me siento mal por lo ocurrido. Fue un momento de mucha tensión y frustración”, agregó.

El incidente se produjo en un contexto de alta presión, tras una derrota contundente en la final del torneo. Aunque Suárez no justificó su reacción, sí reconoció que fue producto de la frustración acumulada.

El club aún no ha emitido una postura oficial sobre posibles sanciones internas, mientras se espera que la liga evalúe el caso conforme al reglamento disciplinario.

A sus 38 años, Suárez sigue siendo una figura influyente dentro y fuera del campo, y este episodio representa un llamado de atención sobre la importancia del autocontrol en momentos de alta tensión competitiva.

