Luis Uribarri: "2025 es el año preciso para impulsar las Alianzas Públicas y Privadas"

El año 2025 viene cargado de mucha fe y esperanza, según el dirigente deportivo Luis Urribarri, quien dice que es el año de reinventar, de afinar estrategias de participación e interactuar con la sociedad civil, con las Alianzas Públicas y Privadas.

Sumándose en un triunvirato con la comunidad, nos ayudaría a impulsar propuestas para la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), las APP, no son consignas políticas; son un auténtico, verdadero derecho y compromiso democrático. Son estrategias y alianzas oportunas debido al caos urbano que presentan algunas ciudades en Latinoamérica, situación que Venezuela y el Zulia no escapan de ella.

El caos urbano representa uno de los desafíos más importantes por resolver para los gobiernos locales, que están mucho más vinculados a los problemas y el bienestar social de la sociedad o de los ciudadanos.

Este se desprende de la falta de gobernabilidad, la falta de una planificación urbana real y viable. De esta manera, no se puede planificar desde una oficina, porque no te relacionas con la verdadera realidad.

La degradación exponencial ambiental, el acelerado crecimiento de desempleo, origina el incremento de pobreza extrema y crecimiento delincuencial, donde el deporte se convierte en un puente para la prevención.

Dicho esto, con una inversión social sólida, tanto en el deporte para todos como en el alto rendimiento, igualmente sucede en la cultura y la educación, porque un pueblo sin estudios será motivo de su propia destrucción.

En las regiones, los gobernadores, alcaldes, sociedad civil, seguridad, educadores, el área laboral, empresarios, comerciantes, deben articularse y conectarse con los tres niveles de gobiernos, para lograr el éxito planteado.

