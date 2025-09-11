Luis Zubeldía es el principal candidato para dirigir a la Vinotinto, según Fernando Czyz

El entrenador argentino Luis Zubeldía es el principal candidato para dirigir a la Vinotinto en reemplazo de Fernando "Bocha" Batista, según Fernando Czyz, periodista de DSports.

Zubeldía ganó la Copa Sudamericana con LDU Quito en 2023. Además, ha dirigido en equipos como São Paulo, Lanús, Cerro Porteño, Alavés, Independiente Medellín, Santos Laguna, Racing, Barcelona SC, entre otros.

César Farías, Rafael Dudamel, Oswaldo Vizcarrondo, Gerardo Martino y Ricardo Gareca son los otros nombres que maneja la Federación Venezolana de Fútbol para asumir el cargo e iniciar el nuevo ciclo.

"LUIS ZUBELDÍA ES EL CANDIDADO A DIRIGIR VENEZUELA" 🇻🇪



⚽ El entrenador argentino podría ser el nuevo técnico de La Vinotinto tras la partida de Fernando Batista.



🎙 @fczyz en #PuedePasar pic.twitter.com/1Z33zV1D4H — DSPORTS (@DSports) September 11, 2025

Noticia al Día