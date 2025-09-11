Jueves 11 de septiembre de 2025
Luis Zubeldía es el principal candidato para dirigir a la Vinotinto, según Fernando Czyz

Zubeldía ganó la Copa Sudamericana con LDU Quito en 2023

Por Christian Coronel

Luis Zubeldía es el principal candidato para dirigir a la Vinotinto, según Fernando Czyz
El entrenador argentino Luis Zubeldía es el principal candidato para dirigir a la Vinotinto en reemplazo de Fernando "Bocha" Batista, según Fernando Czyz, periodista de DSports.

Zubeldía ganó la Copa Sudamericana con LDU Quito en 2023. Además, ha dirigido en equipos como São Paulo, Lanús, Cerro Porteño, Alavés, Independiente Medellín, Santos Laguna, Racing, Barcelona SC, entre otros.

César Farías, Rafael Dudamel, Oswaldo Vizcarrondo, Gerardo Martino y Ricardo Gareca son los otros nombres que maneja la Federación Venezolana de Fútbol para asumir el cargo e iniciar el nuevo ciclo.

