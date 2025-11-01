Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Este viernes, los Cardenales de Lara anunciaron la incorporación del infielder Luisangel Acuña, quien llega como refuerzo de lujo para disputar la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Acuña, de 23 años, proviene directamente de los Mets de Nueva York, organización con la que vio acción en las Grandes Ligas durante la campaña 2025. En ese período, acumuló 175 turnos al bate en 95 encuentros, conectando 41 hits, anotando 30 carreras y remolcando ocho, dejando ver su velocidad y versatilidad en el terreno.

Su llegada representa un impulso clave para el conjunto larense, que busca reforzar su profundidad y dinamismo. Con experiencia en segunda base y campocorto, Acuña aporta calidad defensiva y explosividad ofensiva al equipo crepuscular.

La afición espera con entusiasmo el debut del joven talento, quien ya ha demostrado su capacidad para marcar diferencia tanto en la defensa como con en el bate.

