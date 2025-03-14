Luka Dončic anotó 45 puntos y no pudo evitar la derrota de Lakers

Bucks de Milwaukee superó 126-106 a Lakers de Los Ángeles este jueves 13 de marzo en el Fiserv Forum por otra jornada de la NBA.

Luka Dončic fue la figura de la cancha al despacharse con 45 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, mientras que Giannis Antetokounmpo registró 24 unidades, 12 rebotes y 9 asistencias.

Cabe destacar que LeBron James, la cara del baloncesto, sigue sin ser parte del equipo debido a una lesión que sufrió recientemente.

Lakers es cuarto de la Conferencia Oeste con récord de 40-24. Asimismo, Bucks ocupa el mismo puesto, pero de la Conferencia Este y cuenta con 37-28.

