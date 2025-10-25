Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

Luka Doncic continúa escribiendo historia en la NBA. El astro esloveno anotó 49 puntos y se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la liga en iniciar una temporada con dos partidos consecutivos de al menos 40 puntos, guiando a los Lakers de Los Ángeles a una victoria 128-110 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Tras su explosiva actuación de 43 puntos en la noche inaugural ante Golden State, Doncic superó su propio registro con una actuación estelar: encestó 14 de 23 tiros de campo, incluidos cinco triples, y sumó 11 rebotes y ocho asistencias. También convirtió 16 de sus 19 tiros libres, quedándose a las puertas de su octavo juego de 50 puntos en la NBA.

Con este logro, Doncic se une a leyendas como Michael Jordan, Wilt Chamberlain y Anthony Davis, quien fue intercambiado por el esloveno el invierno pasado, como los únicos jugadores en alcanzar este hito al comenzar una temporada.

Los Lakers dominaron ofensivamente en una revancha de la serie de primera ronda de los playoffs de la temporada pasada, que había sido ganada por Minnesota en cinco juegos. Esta vez, los Timberwolves no pudieron contener el arsenal angelino.

Anthony Edwards lideró a los Wolves con 31 puntos, mientras que Julius Randle aportó 26. Por los Lakers, Austin Reaves brilló con 25 puntos, 11 asistencias y siete rebotes; Rui Hachimura sumó 23 unidades y Deandre Ayton colaboró con 15.

La actuación de Doncic reafirma su impacto inmediato en Los Ángeles y eleva las expectativas de los Lakers en esta nueva campaña.

AP

