Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Luka Doncic ha comenzado la temporada con una fuerza impresionante, mostrando una condición física excepcional que realza su talento innato.

Su primer triple-doble de la temporada llegó en un emocionante partido contra el Heat de Miami este domingo 2 de noviembre, donde anotó 29 puntos, capturó 11 rebotes y repartió 10 asistencias, contribuyendo a la victoria por 130-120.

Este es su tercer triple-doble con los Lakers y el número 83 de su carrera en la NBA. En sus primeros cuatro partidos, Doncic ha acumulado 165 puntos, una cifra sin precedentes para un jugador de los Lakers, superando el récord de Jerry West en la temporada 1969-70 y acercándose a estadísticas históricas que solo se pueden comparar con las de Wilt Chamberlain.

Austin Reaves también tuvo una actuación destacada, con 26 puntos, 11 asistencias y cuatro rebotes ante Miami. LaRavia contribuyó con 25 puntos en un partido en el que el equipo mostró un juego coral que refuerza la confianza de los angelinos.

A pesar de que el Heat logró acercarse a solo cinco puntos en el tercer cuarto, los Lakers se mantuvieron firmes en los momentos finales, controlando el ritmo y las posesiones para asegurar la victoria.

Jaime Jaquez Jr. fue el destacado de Miami con 31 puntos, pero la inconsistencia defensiva del equipo les impidió completar la remontada.

