Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Luka Doncic estará fuera de las canchas durante al menos una semana debido a un esguince en un dedo de su mano izquierda y una contusión en la parte inferior de su pierna izquierda, según anunciaron los Lakers de Los Ángeles este domingo.

Doncic había tenido un inicio de temporada impresionante, anotando 40 puntos en dos partidos consecutivos. El equipo se enfrenta a Sacramento el domingo por la noche y planea reevaluar a Doncic en aproximadamente una semana.

En el partido inaugural, Doncic anotó 43 puntos en la derrota ante Warriors de Golden State y luego acumuló 49 puntos en la victoria sobre Minnesota, a pesar de haberse torcido un dedo de su mano no dominante en los primeros minutos del juego.

Además, los Lakers no contarán con LeBron James, quien estará fuera al menos hasta mediados de noviembre debido a problemas de ciática.

La ausencia de Doncic es especialmente desafiante para Los Ángeles, que tiene seis partidos programados en los próximos nueve días. En este contexto, el equipo deberá confiar en Austin Reaves, quien ha destacado con 51 puntos en sus dos primeros partidos.

