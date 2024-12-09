Luka Dončić y Tyler Herro son elegidos jugadores de la semana en la NBA

Luka Dončić (Mavericks de Dallas) y Tyler Herro (Heat de Miami) fueron elegidos Jugadores de la Semana (Este y Oeste, respectivamente) en la NBA.

Doncic promedió 29,3 puntos, 11,7 rebotes y 8,3 asistencias por partido en las tres victorias de los Mavericks en la última semana.

Por su parte, Tyler Herro promedió 25,3 puntos, seis rebotes y 5,5 asistencias por encuentro con Miami. El Heat terminó ganando tres partidos y perdiendo uno.

Los Mavs son terceros en el Oeste con un balance de 16 victorias y ocho derrotas, mientras que los dirigidos por Erik Spoelstra son quintos en el Este con doce victorias y diez derrotas.

NBA Players of the Week for Week 7.



West: Luka Dončić (@dallasmavs)

East: Tyler Herro (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/mcc6oqNMBo — NBA (@NBA) December 9, 2024

Noticia al Dia