Luto en el boxeo: Falleció el tricampeón mexicano Israel "Magnifico" Vázquez

El boxeador mexicano, ganador de tres campeonatos mundiales , Israel "Magnifico" Vasquez, falleció este martes tras una larga batalla con el cáncer, según indicó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

“Israel Vázquez finalmente ya está descansando en paz. Que Dios le dé fuerzas a su esposa Laura, sus hijos, familia y amigos en estos tiempos difíciles. Gracias campeón por dejar una huella tan especial. Siempre serás el Magnífico”, publicó Sulaimán en redes sociales.

Vázquez, quien tenía 46 años, fue tres campéon el categoría de peso gallo y también es recordado por las cuatro peleas que tuvo con su compatriota Rafael Márquez, hermano del también excampeón mundial, Juan Manuel Márquez.

Ante Márquez dejó un récord nivelado de dos victorias y un par de derrotas, todas una guerra que incluso llevaron a Israel a tres cirugías por desprendimiento de retina.

“Gracias Israel por los muchos recuerdos maravillosos que nos has dado en el ring, pero sobre todo fuera de él. Ahora eres eterno. Descansa en paz”, añadió Sulaimán.

La carrera profesional del ‘Magnífico’ inició a los 17 años, cumpliendo 15 campañas como pugilista que, dejó un récord de 44 victorias, 32 antes de tiempo, y cinco derrotas, cuatro de ellas por la vía del nocaut.

