Luto en el periodismo deportivo internacional: Falleció André Marín de Fox Sports

En la madrugada del lunes 16 de septiembre falleció el reconocido periodista deportivo mexicano André Marín, luego de varios problemas de salud que comenzaron en 2020.

Marín, de 52 años, tuvo una recaída de salud en días pasados, incluso recibió un doble trasplante de pulmón y su pronóstico parecía ser favorable.

"Descansa en paz, querido amigo”, escribió en X el conductor David Faitelson, quien el pasado 5 de septiembre estuvo solicitando con urgencia donadores de sangre y plaquetas para Marín en un hospital de Monterrey, Nuevo León.

Varios equipos y personalidades televisivas le han dedicado mensajes de pésame, como Cruz Azul y Chivas. "Lamentamos la partida del reconocido periodista deportivo André Marín. Deseamos pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en Paz”, publicó ‘La Máquina.

André Marín tuvo problemas de salud desde 2020, cuando contrajo una bacteria llamada Clostridium Difficile, una infección del colon que suele aparecer después del uso de antibióticos, a lo cual siguieron más complicaciones de su salud intestinal.

“Primero, lo del Clostridium fue como hace tres o cuatro años y el 2022 fue el peor año de mi vida; en enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos y revisiones”, explicó el comunicador a Fox Sports.

Para 2022 vinieron más problemas estomacales debido al estrés, lo cual lo llevó a terapia intensiva y mientras estaba hospitalizado tuvo tres neumonías: estuvo inconsciente y en terapia intensiva más de un mes.

El analista consideró que salir de esa situación fue un “milagro”: “Cuando estuve en coma, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que yo entraba al hospital por tres días y terminé 45 días después en terapia intensiva. Yo tenía pronóstico de no salir con vida del hospital”.

Marín regresó a la televisión en 2023, pero el pasado 18 de junio tuvo su última transmisión en las pantallas, ya que tuvo la recaída causada por “bacterias muy agresivas” de las que se había contagiado en el pasado, según explicó Faitelson, las cuales “despertaron y volvieron a hacer mucho daño, al grado que le destruyeron prácticamente todo el tejido pulmonar".

