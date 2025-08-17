Domingo 17 de agosto de 2025
Deportes

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Con presencia de las autoridades deportivas, invitados especiales y los protagonistas de la jornada inaugural, se dio inicio al evento

Por Christian Coronel

La Dirección de Deportes de la Universidad del Zulia dejó inaugurada la LVII Copa LUZ de Voleibol con participación de 13 equipos, este sábado, en el gimnasio Dr. Antonio Borjas Romero del Núcleo Humanístico.

Con presencia de las autoridades deportivas, invitados especiales y los protagonistas de la jornada inaugural, se dio inicio al evento más importante del deporte de la malla alta en nuestra máxima casa de estudios, de Maracaibo y del estado, que se extenderá hasta el 6 de septiembre.

Foto: Cortesía

El profesor Régulo Vargas, entrenador y coordinador de esta disciplina en LUZ, dio la bienvenida a los presentes con emotivas palabras de agradecimiento a los colaboradores y de estímulo a los atletas, para se esfuercen por ser mejor cada día y participar en los campeonatos.

Carlos Díaz, director de deportes, manifestó su entusiasmo por presenciar la inauguración de otra copa LUZ en su gestión, señalando que esta nueva edición del torneo pone en evidencia que la universidad, no solo es centro para la academia, sino también para el deporte.

Foto: Cortesía

Asimismo, Eddin Villasmil, presidente de la nueva junta directiva de la Asociación de Voleibol del estado Zulia, presentó a su equipo de trabajo indicando que pronto estará ejecutando los proyectos, que trae para su gestión.

La quincuagésima copa LUZ de voleibol se juega solamente en categoría libre, masculino y femenino, con alrededor de 150 atletas en acción y programación los días sábado, desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm, en el gimnasio de LUZ, sede de la Dirección de Deportes.

Par de triunfos

Los equipos de LUZ comenzaron con buen pie su participación en la copa epónima. Las damas, que jugaron primero, derrotaron a las ingenieras 2 sets por 0 y los caballeros a Centinelas por 2-1.

En otros resultados del femenino, Sureñas doblegó a las chicas del Club Ítalo de Cabimas por 2-0, pero cayeron por similar marcador ante las aguerridas de Maracaibo Club (2-0), mientras que las del conjunto Malavé se impusieron a las de Ingeniería 2-0. En otro juego de los caballeros, Sureños se impuso al Cpbez 2-0.

LUZ Deporte / Unidad de Comunicación

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

