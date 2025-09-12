Viernes 12 de septiembre de 2025
Al Dia

LVBP anunció suspensión de siete peloteros por violación al Programa Antidopaje

De acuerdo con el artículo 40 del Capítulo V del Código de Ética y Disciplina de la LVBP, cada jugador cuenta con un plazo de veinticuatro (24) horas para interponer su recurso de apelación

Por Daniel García

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) informó este viernes la suspensión de siete jugadores por infringir el Programa Antidopaje de la LVBP, para la campaña 2024-2025.

Tras la evaluación de los expedientes y la ratificación de resultados mediante contrapruebas, el Comité Antidopaje de la LVBP emitió su veredicto, aplicando las sanciones correspondientes conforme a los artículos 30° y 41° del reglamento.

Los peloteros sancionados son Jhoulys Chacín y Omar Bencomo Jr., quienes recibieron una suspensión de 60 juegos cada uno por repetir en el incumplimiento del programa. Willians Astudillo y Tyler Alexander fueron sancionados con 20 juegos, mientras que Cristofer Ogando, Félix Paulino y Yoanner Negrín deberán cumplir 30 juegos de suspensión por primera infracción.

De acuerdo con el artículo 40 del Capítulo V del Código de Ética y Disciplina de la LVBP, cada jugador cuenta con un plazo de veinticuatro (24) horas para interponer su recurso de apelación, a partir de la notificación oficial del fallo.

Noticia al Día / LVBP

Temas:

Zulia

Se recupera joven bombero aeronáutico tras explosión en Zona Industrial de San Francisco

Presentaba somnolencia y una herida abierta en la zona occipital, con exposición de fractura
Zulia

Tras explosión en San Francisco: centros de acopio reciben ayuda para los afectados

Al menos 482 casas fueron afectadas
Al Dia

Nintendo anuncia la secuela de Super Mario Bros: “Super Mario Galaxy: La Película”

El inesperado anuncio por parte de Nintendo confirma la llegada de una nueva entrega para el universo de los hermanos Bros.
Internacionales

Sube a diez la cifra de muertos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

El listado difundido este día reporta 86 víctimas, frente a las 94 que había informado inicialmente la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien aclaró después que hubo nombres duplicados

