LVBP anunció suspensión de siete peloteros por violación al Programa Antidopaje

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) informó este viernes la suspensión de siete jugadores por infringir el Programa Antidopaje de la LVBP, para la campaña 2024-2025.

Tras la evaluación de los expedientes y la ratificación de resultados mediante contrapruebas, el Comité Antidopaje de la LVBP emitió su veredicto, aplicando las sanciones correspondientes conforme a los artículos 30° y 41° del reglamento.

Los peloteros sancionados son Jhoulys Chacín y Omar Bencomo Jr., quienes recibieron una suspensión de 60 juegos cada uno por repetir en el incumplimiento del programa. Willians Astudillo y Tyler Alexander fueron sancionados con 20 juegos, mientras que Cristofer Ogando, Félix Paulino y Yoanner Negrín deberán cumplir 30 juegos de suspensión por primera infracción.

De acuerdo con el artículo 40 del Capítulo V del Código de Ética y Disciplina de la LVBP, cada jugador cuenta con un plazo de veinticuatro (24) horas para interponer su recurso de apelación, a partir de la notificación oficial del fallo.

Noticia al Día / LVBP