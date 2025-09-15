“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

El equipo masculino sub-16 de fútbol sala , Ma Vieja, se tituló campeón de la Copa “Luis Urribarrí”, celebrada como parte del Plan Vacacional 2025 en la cancha Luz del Saber, ubicada en el municipio San Francisco.

El torneo reunió a diez equipos provenientes de comunidades del barrio San Ramón y otras zonas del municipio sureño. Entre los finalistas destacaron San Luis, Plaza El Sol y el Club Deportivo J&R, que se alzó con el subcampeonato.

Los reconocimientos individuales resaltaron el talento juvenil presente en la competencia:

Gustavo Briceño (J&R) fue el máximo goleador con 16 tantos, consolidándose como una promesa del deporte regional.

Luis Gutiérrez, arquero de “Ma’ Vieja”, fue distinguido como el mejor guardameta del torneo.

El premio al Jugador Más Valioso fue otorgado a Diego González, también del equipo campeón.

La información fue ofrecida por los licenciados José Torrealba y Rewin Cepeda, quienes expresaron su agradecimiento a los padres y representantes, al sector privado, a las organizaciones e instituciones deportivas, y a las glorias del deporte zuliano por su respaldo.

Según el destacado dirigente Rewin Cepeda, el evento tuvo una duración de dos meses y representa una plataforma de desarrollo para los jóvenes atletas:

“Son adolescentes que, en un futuro no muy lejano, pueden fortalecer las selecciones del estado”, afirmó.

Finalmente, extendió un agradecimiento especial a la magíster Greta Delgado por facilitar las instalaciones de la cancha Luz del Saber, espacio clave para el desarrollo del torneo.

Lee también Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ