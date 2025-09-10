Maduro: Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico, reorganización de la estrategia, doctrina y trabajo de la Vinotinto

Este miércoles 10 de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió la reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto tras perder ante Colombia y quedar fuera del Mundial 2026.

“Ayer tuvimos una dolorosa pérdida mi solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y los muchachos futboleros del país. Así toda Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico y una reorganización de la estrategia, doctrina y trabajo de la Vinotinto, indicó Maduro.

Durante su alocución, el jefe de Estado precisó que se necesitan profesionales en el área capaces de competir en encuentros deportivos de alto nivel. “Tenemos con qué competir, llegar y ganar; hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza ante las derrotas”, resaltó.

El mandatario nacional expresó su solidaridad con los futbolistas de La Vinotinto y todo el movimiento futbolero del país.

“El día de La Vinotinto llegará de la mano de todos los futbolistas que están creciendo”, puntualizó.

Este martes, la selección venezolana de fútbol culminó su participación en las eliminatorias para el Mundial 2026, tras enfrentar a Colombia en un encuentro emocionante que finalizó 6-3.

Noticia al Día