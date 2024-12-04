Magallanes barrió a Águilas en doble jornada celebrada en Valencia

Magallanes superó a Águilas en doble jornada desarrollada en el José Bernardo Pérez de Valencia. La nave turca remontó en ambos compromisos venciendo con pizarra de 10-4 y 4-1, para de esta forma quedarse con el segundo puesto de la tabla en la LVBP.

Primer juego

En el primer duelo destacó el madero de Diego Castillo, quien se fue de 4-3 con cuatro impulsadas para los locales, mientras que Eliezer Alfonso Jr. terminó de 4-3 con dos fletadas para la cuenta bucanera. Por Águilas Simón Muzziotti ligó de 4-3 con impulsada.

El lanzador ganador fue Junior Guerra (7-1) y la derrota recayó sobre Luis Moreno (0-1).

Segundo Juego

La combinación de Carlos Rodríguez y Diego Castillo aportó tres de las cuatro fabricadas por parte del Magallanes. Rodríguez terminó de 4-2 con par de remolques y Castillo de 3-1 con una aportada para la causa magallanera.

Enderson Franco (1-2) ganó el compromiso, mientras que Nomar Rojas (2-1) perdió y Wilking Rodríguez (7) salvó.

