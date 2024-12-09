Viernes 26 de septiembre de 2025
Navegantes del Magallanes barrió la serie ante Caribes de Anzoátegui, en un juego que se celebró este domingo 8 de diciembre

Por Daniel García

Magallanes completó barrida ante Caribes en Puerto La Cruz
Navegantes del Magallanes barrió la serie ante Caribes de Anzoátegui, en un juego que se celebró este domingo 8 de diciembre, finalizando con pizarra de 12-8 en el Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Con los duelos ganados ante la novena aborigen, la nave turca se apoderó del segundo puesto de la clasificación con registro de 25-21 a 2.5 juegos de Cardenales, dueño de la punta en la LVBP. Por su parte, los orientales cayeron por tercera ocasión hundiéndose en el último puesto con récord de 19-28.

Los turcos tomaron el control del compromiso desde que se cantó la voz de play ball. En el propio primer inning, ya estaban al frente del marcador por 1-0 gracias al estacazo de Diego Rincones.

Aunque la ventaja fue creciendo a medida que transcurrieron los capítulos. La visita repitió la dosis en el segundo pasaje con Alberth Martínez y el jonrón 57 de su carrera que lo llevó a convertirse en el nuevo líder histórico de este departamento para los eléctricos. Dejó en el camino a Richard Hidalgo que tenía 56.

Caribes descontó una entrada más tarde por intermedio de José Fernández y su fly de sacrificio, pero los cañones del barco volvieron a disparar en las dos siguientes oportunidades que tuvo.

Para el ecuador del encuentro, ya Magallanes ganaba por 8-2 y esto invitaba a pensar que la tónica del mismo sería irreversible porque, primero, estaba Junior Guerra sobre la lomita y, segundo, la ofensiva de Anzoátegui es apenas la sexta mejor de la liga (.284).

Y así fue. Pese a que los orientales fabricaron un rally de tres carreras tanto en el séptimo como en el noveno capítulo, estas terminaron siendo insuficientes para remontar un resultado al que Magallanes también le había sumado otras cuatro anotaciones en sus dos últimos turnos ofensivos.

El mencionado Junior Guerra se quedó con el lauro para llegar a ocho en la temporada y Miguel Cienfuegos cargó con la derrota por los de casa.

