Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Los Navegantes del Magallanes se impusieron 5-4 a los Leones del Caracas en el segundo clásico de la temporada, disputado en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El duelo, cargado de tensión y dramatismo, mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos hasta el último lanzamiento.

El marcador permaneció inalterado hasta el sexto episodio, cuando Ángel Reyes rompió el hielo con la primera carrera de la noche. Sin embargo, Harold Castro respondió en el séptimo para emparejar las acciones y encender la chispa caraquista.

Magallanes retomó la ventaja en el octavo con dos anotaciones que colocaron el juego 3-1. Pero los Leones no se rindieron y armaron un rally de tres carreras en su última oportunidad ofensiva, volteando momentáneamente el marcador y soñando con la victoria.

En el cierre del noveno, Luis Sardiñas igualó el encuentro 4-4, preparando el escenario para el momento decisivo. Con las bases llenas y dos outs, Eliezer Alfonzo Jr. conectó un imparable al jardín central que dejó en el terreno a su exequipo y desató la euforia en Valencia.

Jesús Reyes fue el lanzador ganador, mientras que Henderson Álvarez cargó con la derrota.

