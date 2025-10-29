Miércoles 29 de octubre de 2025
Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

A pesar del resultado favorable, el equipo continúa en busca de regularidad para escalar posiciones en la tabla y salir del sótano en la fase inicial de la campaña 2025-2026 de la LVBP

Por Daniel García

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno
Foto: LVBP
Los Navegantes del Magallanes aprovecharon su condición de local para vencer 2-1 a Caribes de Anzoátegui en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, en duelo correspondiente a la tercera semana de la temporada de la LVBP. Con este resultado, la nave turca alcanza su tercer triunfo, aunque permanece con registro negativo de 3-6, ubicándose en la parte baja de la clasificación.

El equipo eléctrico abrió el marcador en la parte baja del segundo episodio, cuando Raúl "Tucupita" Marcano se sacrificó con un roletazo que permitió a Renato Núñez anotar desde la antesala. Sin embargo, Leonel Valera igualó las acciones en la apertura del tercer inning con un elevado de sacrificio.

Ya en el cuarto tramo, el zuliano Rougned Odor con doblete empujó una más para los eléctricos, significando la definitiva carrera de la victoria para Magallanes, que queda en registro negativo de 3-6.

Bryan Mata se llevó la victoria desde el montículo, José Rodríguez cargó con la derrota y Wilking Rodríguez se encargó de cerrar el juego con el salvamento.

