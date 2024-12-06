Magallanes se lleva el duelo ante Leones con una asombrosa remontada

En un encuentro donde se suscitó la mayor remontada de la actual temporada de la LVBP, Navegantes del Magallanes vino de atrás para ganarle 8-6 a Leones de Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar el jueves 5 de diciembre.

El conjunto capitalino llegó a ponerse 6-0 arriba en el marcador tras anotar cuatro carreras en el primer inning, una en el segundo y otra en el tercero, poseyendo una cómoda ventaja ante su eterno rival.

Para consumar la ventaja parcial, Yonathan Daza (4-1) empujó tres rayitas, mientras que Wilfredo Tovar (4-1) trajo otras dos, fungiendo como los constructores de la ofensiva melenuda junto a Harold Castro (5-2), quien fletó una carrera.

No obstante, la ofensiva de “La Nave Turca”, que estuvo sigilosa en gran parte del choque, despertó en el octavo episodio para ponerse a la vanguardia en la pizarra con un rally de ocho careras, ayudada también por el descontrol de los relevistas de Leones, quienes concedieron tres boletos con las bases repletas.

Las ocho carreras del conjunto de Valencia fueron remolcadas por peloteros distintos: Diego Castillo (4-2), Ramón Cabrera (1-1), Leandro Pineda (3-1), Luis Suisbel (4-1), Manuel Boscan (2-1), Miguel Aparicio (4-1) y Diego Rincones (0-0).

Amilcar Chirinos (1-0) se llevó el triunfo, Alvin Herrera fue el derrotado (0-1) y Jesús Tinoco (1) salvó el duelo.

Lee también: Caribes sigue en la lucha por la clasificación tras superar a Tiburones

Noticia Al Día/LVBP

Fernando Luzardo/Pasante