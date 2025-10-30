Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Los Navegantes del Magallanes se impusieron 4-3 en el primer capítulo del clásico ante los Leones del Caracas, en un emocionante duelo disputado este miércoles 29 de octubre en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

El primer enfrentamiento entre los eternos rivales de la temporada 2025-2026 no decepcionó. Más de 30 mil fanáticos colmaron el Estadio Monumental de Caracas para presenciar un duelo vibrante entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, que ofrecieron un espectáculo a la altura de su histórica rivalidad.

Magallanes tomó la delantera desde temprano gracias a Eliezer Alfonzo Jr., quien aplicó la temida “ley del ex” para poner arriba a los turcos, ventaja que se mantuvo hasta el sexto inning.

Fue entonces cuando Harold Castro encendió la fiesta en la capital con un jonrón de tres carreras que volteó la pizarra y desató la euforia en las tribunas caraqueñas.

Pero la emoción no se detuvo ahí. En las siguientes dos entradas, Rougned Odor respondió con un cuadrangular y Ángel Reyes empujó otra con un sencillo, igualando el marcador 3-3 y dejando todo listo para un cierre dramático.

En el noveno episodio, el veterano Andrelton Simmons se vistió de héroe al conectar un batazo de cuatro esquinas que selló la victoria 4-3 para los eléctricos, que contaron con un nutrido respaldo en el Monumental.

Felipe Vázquez se apuntó el triunfo desde el bullpen, mientras que Lisandro Santos cargó con la derrota por los visitantes.

