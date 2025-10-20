Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Después de un arranque complicado en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), los Navegantes del Magallanes finalmente alcanzaron su primer triunfo al vencer contundentemente 8-1 sobre las Águilas del Zulia, en el segundo juego de la serie disputada en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

La nave turca mostró una versión sólida en todas sus líneas, destacando especialmente el aporte ofensivo de José Gómez y Renato Núñez, quienes se combinaron para producir cuatro carreras en una jornada que sirvió para dividir honores en tierras zulianas. Gómez fue oportuno en sus turnos y Núñez aportó poder en momentos clave, ayudando a construir una ventaja que se mantuvo hasta el final.

El cuerpo de lanzadores de Magallanes también tuvo una actuación destacada, limitando de manera efectiva a la ofensiva rapaz. La labor monticular fue encabezada por Jesús Paricaguan, quien se adjudicó la victoria y se convirtió en el protagonista del primer festejo de la nave en esta zafra. Por su parte, Patrick Wicklander cargó con la derrota tras no poder contener el ataque visitante.

Este resultado representa un respiro para Magallanes, que necesitaba urgentemente una victoria para recuperar confianza y ritmo competitivo. El equipo mostró señales de mejoría tanto en la ejecución ofensiva como en la consistencia desde el montículo, elementos clave para mantenerse en la pelea durante la temporada.

Las Águilas, por su parte, finalizan la primera de LVBP, con récord nivelado en 2-2, en cuatro duelos celebrados en su territorio.