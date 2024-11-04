Magallanes venció con drama a Cardenales en Barquisimeto

Navegantes del Magallanes logró vencer en domicilio a Cardenales Lara con pizarra de 5-3 en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El elenco bucanero llegó a diez victorias en la camapaña, nivelando su registro durante la cuarta semana del beisbol venezolano.

Magallanes fue el primero en estrenar el marcador, gracias a elevado de sacrificio de Renato Núñez, quien logró impulsar al jardinero Carlos Rodríguez para anotar la primera rayita. Ya en el tercer capítulo, nuevamente, Núñez trajo al plato otra carrera con doblete para remolcar a Eliezer Alfonso Jr.

En el cuarto epsiodio las acciones aumentaron para Magallanes con jonrón de dos carreras más por parte de Albert Martínez, quien elevó la bola entre jardines izquierdo y central. Dos episodios más tarde, Rodríguez sumó una más con imparable impulsor.

Los pájaros rojos reaccionaron en la dos últimas entradas, Jeckson Flores con imparable aporta la primera para los locales, mientras que en el noveno Pedro Castellanos aportó dos más con incogible.

