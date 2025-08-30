Sábado 30 de agosto de 2025
Deportes

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

El criollo reafirma su gran momento en la campaña

Por Daniel García

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada
Foto: MLB
El antesalista venezolano Maikel García volvió a dejar su huella en las Grandes Ligas al conectar su decimocuarto cuadrangular de la temporada en el duelo entre los Kansas City Royals y los Tigres de Detroit, demostrando una vez más su crecimiento como figura ofensiva.

El batazo, que recorrió 387 pies hacia el jardín izquierdo-central, llegó en la primera entrada con Bobby Witt Jr. en circulación, colocando el marcador 3-0 a favor de los Reales. Aunque Detroit logró remontar más adelante, García se fue de 3-1 con dos carreras impulsadas y una anotada, consolidando su aporte constante al lineup de Kansas.

Con este nuevo estacazo, el " Barrendero” reafirma su evolución como bateador de poder y velocidad, y se mantiene como uno de los venezolanos más destacados en la presente campaña de la MLB. En la actualidad, el infielder criollo acumula 147 imparables, 63 impulsadas, 64 anotadas y .297 de promedio en 495 turnos.

