Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

El antesalista venezolano Maikel García volvió a dejar su huella en las Grandes Ligas al conectar su decimocuarto cuadrangular de la temporada en el duelo entre los Kansas City Royals y los Tigres de Detroit, demostrando una vez más su crecimiento como figura ofensiva.

El batazo, que recorrió 387 pies hacia el jardín izquierdo-central, llegó en la primera entrada con Bobby Witt Jr. en circulación, colocando el marcador 3-0 a favor de los Reales. Aunque Detroit logró remontar más adelante, García se fue de 3-1 con dos carreras impulsadas y una anotada, consolidando su aporte constante al lineup de Kansas.

Con este nuevo estacazo, el " Barrendero” reafirma su evolución como bateador de poder y velocidad, y se mantiene como uno de los venezolanos más destacados en la presente campaña de la MLB. En la actualidad, el infielder criollo acumula 147 imparables, 63 impulsadas, 64 anotadas y .297 de promedio en 495 turnos.