Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se someterá a una artroscopia debido a la detección de un "cuerpo libre articular en la rodilla derecha".

Esta es la misma rodilla en la que sufrió una grave lesión el 5 de octubre de 2024, que incluyó la rotura del ligamento cruzado, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo, lo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante ocho meses.

El club informó que Carvajal experimentó molestias tras jugar 19 minutos en el clásico del domingo, donde el Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona.

Tras ser evaluado por los Servicios Médicos del club, se determinó la necesidad de la intervención quirúrgica, que es menos invasiva y permite reparar el tejido dañado sin abrir completamente la articulación.

Se estima que el tiempo de recuperación será de entre un mes y medio a dos meses y medio, lo que podría permitirle regresar a la competición antes de que finalice el año.

Esta situación deja a Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, con Trent Alexander Arnold como el único lateral derecho disponible y la opción de utilizar a Fede Valverde en esa posición, alejándolo de su rol habitual en el centro del campo.

Actualmente, el Real Madrid lidera LaLiga EA Sports con 27 puntos, cinco por delante del FC Barcelona y siete más que el Villarreal, que ocupa el tercer lugar.

