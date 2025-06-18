Mamelodi Sundowns venció por la mínima a Ulsan Hyundai en el Mundial de Clubes

Mamelodi Sundowns venció por la mínima a Ulsan Hyundai este martes 17 de junio en el Exploria Stadium por la primera jornada del grupo F del Mundial de Clubes.
El único tanto del encuentro fue de Iqraam Rayners en un duelo que sostuvieron el conjunto sudafricano y coreano.
Cabe destacar que el partido estuvo demorado debido a una tormenta que impidió que haya condiciones óptimas para disputar el juego.
Sundowns ganó por primera vez en la historia del torneo (ambas fueron ante rivales asiáticos). A su vez, Ulsan perdió sus cinco juegos en la historia del certamen.
