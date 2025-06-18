Manchester City domina cómodamente al Wydad AC

Manchester City derrotó 2-0 al Wydad AC en el Lincoln Financial Field este miércoles 18 de junio por la primera jornada del grupo G del Mundial de Clubes.

Los tantos fueron obra de Phil Foden y Jérémy Doku. Tijjani Reijnders fue titular y Rodri disputó algunos minutos. Por su parte, Rico Lewis se fue expulsado en el conjunto ‘citizen’.

Manchester City, que busca recuperarse de una mala campaña, no logró convencer en su estreno ante un rival muy inferior.

El equipo de ‘Pep’ Guardiola (ganó la última edición del Mundial de Clubes) deberá enfrentar a Al Ain en la próxima fecha, mientras que Wydad AC hará lo propio ante Juventus.

