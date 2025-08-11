Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

El delantero brasileño Rodrygo Goes, actualmente en las filas del Real Madrid, podría convertirse en el nuevo refuerzo del Manchester City, según reportes del periodista especializado Fabrizio Romano. El conjunto inglés estaría dispuesto a ofrecer cerca de 100 millones de euros por el atacante de 24 años.

La operación surge en medio de una reestructuración ofensiva del equipo dirigido por Pep Guardiola, tras las salidas de Jack Grealish, James McAtee y la posible partida de Savinhoataque. Guardiola considera a Rodrygo como un “objetivo soñado” para reforzar el frente de ataque.

Aunque el Real Madrid no ha recibido una oferta formal, estaría dispuesto a negociar si el jugador expresa su deseo de salir. Rodrygo, quien llegó al club blanco en 2019 procedente del Santos, ha sido clave en momentos decisivos, especialmente en la Champions League, pero ha perdido protagonismo bajo la dirección de Xabi Alonso.

El interés del City se suma al de otros clubes como Arsenal, Liverpool y PSG, aunque ninguno ha concretado una propuesta oficial hasta el momento.

Lee también: Se cumplen 34 años del no hit no run del zuliano Wilson Álvarez, el primero para un criollo en Grandes Ligas