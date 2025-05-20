Manchester City venció a Bournemouth en la despedida de Kevin De Bruyne en el Etihad

Manchester City derrotó 3-1 a Bournemouth en el Etihad Stadium este martes 20 de mayo por la jornada 37 de la Premier League.

Los goles fueron obra de Omar Marmoush, Bernardo Silva, Nico González y Daniel Jebbison en lo que fue la despedida de Kevin De Bruyne en el Etihad Stadium.

Con este resultado, el conjunto de Pep Guardiola marcha en el tercer puesto de la Premier League con 68 puntos, a una jornada para el final del campeón inglés.

Lee también: Carlos Moyá sería el nuevo entrenador de Jannik Sinner a partir de 2026

Noticia al Dia