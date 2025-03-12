Manchester United busca construir "el mejor estadio del mundo"

Manchester United anunció este martes sus planes para construir un estadio con 100.000 butacas que el copropietario Jim Ratcliffe declaró que será "el mejor del mundo".

El club de Premier League ha estado barajando la posibilidad de remodelar el histórico Old Trafford o de construir un nuevo estadio en la misma zona.

El United confirma ahora su "intención de emprender un nuevo estadio de 100.000 butacas como pieza central de la regeneración del área de Old Trafford".

El martes se revelaron además varias maquetas e imágenes conceptuales del nuevo Old Trafford y de las zonas adyacentes en las oficinas de Londres de los arquitectos ‘Foster + Partners’, elegidos en septiembre para diseñar el barrio del estadio.

"El día de hoy marca el inicio de un emocionante viaje hasta la entrega del que será el mejor estadio de fútbol del mundo y el centro de un renovado Old Trafford", dijo Ratcliffe.

"Nuestro estadio actual nos ha servido de manera brillante durante los últimos 115 años, pero se ha visto superado por los mejores establecimientos del mundo del deporte", añadió.

Lee también: Esto fue lo que dijeron los médicos de Maradona tras su muerte en 2020

¡EL IMPACTANTE NUEVO ESTADIO DEL MANCHESTER UNITED! 😯



🏟️ El equipo inglés presentó el proyecto para la construcción de su nueva casa con capacidad para ¡100 MIL! personas



👉 Sería construido en uno de los parkings del actual Old Trafford y tendría un costo aproximado de 2 mil… pic.twitter.com/z93tuABFDf — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2025

Noticia al Dia / AFP