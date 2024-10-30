Manchester United goleó a Leicester City en el primer partido de Ruud Van Nistelrooy

Manchester United goleó 5-2 a Leicester City este miércoles 30 de octubre en Old Trafford por los octavos de final de la Copa de la Liga.

Los goles fueron obra de Casemiro x2, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes x2 (Manchester United), El Khannous y Coady (Leicester City) en un duelo redondo para los ‘Diablos Rojos’.

Este significó el primer partido de Ruud Van Nistelrooy como entrenador interino de los ‘Red Devils’ luego del despido de Erik Ten Hag.

Van Nistelrooy viene de ser asistente técnico del neerlandés y antes fue DT del PSV Eindhoven (Eredivisie).

Cabe destacar que Manchester United con Erik Ten Hag nunca le marcó cinco goles o más a un equipo de la Premier League, hoy lo hacen a la primera sin él, por Copa de la Liga.

