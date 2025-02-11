‘Mapi’ León da su versión del polémico incidente con Daniela Caracas

La jugadora de Barcelona, ‘Mapi’ León, dio su versión del polémico incidente con la futbolista del Espanyol, Daniela Caracas, y negó haber tocado las ‘zonas íntimas’ de la colombiana.

Ambas jugadoras tuvieron un pequeño choque e intercambiaron palabras durante el partido. Antes de la ejecución de un córner, se observó que León rozó a Caracas, lo que derivó en un comunicado de Espanyol manifestándose contra lo hecho por la futbolista del Barcelona.

"Desde el RCD Espanyol defendemos a nuestra jugadora y condenamos cualquier acto que atente contra la integridad de las futbolistas en el campo. Creemos firmemente en el respeto y la deportividad como valores fundamentales del fútbol y esperamos que este tipo de situaciones sean tratadas con la seriedad que merecen. Además, hemos puesto a disposición de nuestra jugadora los servicios jurídicos del Club por si desea emprender acciones legales", dijo el club perico.

Ahora, Barcelona emitió su comunicado en la que la propia León se expresa y niega haber tocado a Caracas en esa zona.

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: "Qué te pasa". NO hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", comentó.

"Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo", agregaron desde Espanyol.

"En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca. Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo", remató.

