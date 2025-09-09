Maracaibo con la Vinotinto

Hoy 9 de septiembre del 2025, la selección Vinotinto se prepara para un desafío crucial al enfrentarse a la selección de Colombia en el Estadio Monumental de Maturín. El equipo de reporteros de Noticia al Día se vistió con los colores de la selección y salieron a las calles para buscar la opinión de los aficionados sobre el emocionante partido que enfrentará a Venezuela contra Colombia.

A partir de las 07:30 de la noche. Este partido es vital para las aspiraciones de Venezuela de alcanzar el repechaje para la Copa Mundial 2026. La afición se une en un clamor de esperanza, creyendo firmemente en la posibilidad de que su equipo logre un lugar en el torneo más importante del fútbol.

Los testimonios reflejan la pasión y el deseo de victoria que embarga a los venezolanos:

"¡Mano, tengo fe en que hoy ganamos!”

"Hoy es el día, mano. Tengo fe en que la vinotinto logrará la victoria”

"Tengo la firmeza y la convicción completa de que vamos a pasar al repechaje y así ir al Mundial.”

La esperanza y la emoción están en el aire, y los venezolanos se preparan para alentar a su selección con todo su ser. Cada jugada resonará en sus corazones, y la vinotinto tiene la oportunidad de regalarles un motivo más para soñar. ¡Vamos, Venezuela!

Kelly Nava / Pasante

Fotos: Will Marval

Noticia al Dia